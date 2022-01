Shoah: Mattarella, 'non solo ricordare ma prevenire e combattere antisemitismo' (2) (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Nel Giorno della Memoria, che ricorda le vittime dei campi di sterminio nazisti e il folle e criminale progetto di genocidio degli ebrei d'Europa, voglio far giungere a tutti i partecipanti alla cerimonia ufficiale -che si svolge quest'anno al ministero dell'Istruzione- agli studenti, ai telespettatori -dice ancora il Presidente della Repubblica- la mia vicinanza e il mio sostegno". Quando le truppe russe entrarono nel campo di Auschwitz– la più imponente e sciagurata macchina di morte mai costruita nella storia dell'umanità – si spalancarono di fronte ai loro occhi le porte dell'Inferno. Nel cuore dell'Europa si era aperta una voragine che aveva inghiottito secoli di civiltà, di diritti, di conquiste, di cultura. Una delirante ideologia basata su grottesche teorie di superiorità razziale aveva cancellato, in poco tempo, i valori antichi di solidarietà, convivenza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Nel Giorno della Memoria, che ricorda le vittime dei campi di sterminio nazisti e il folle e criminale progetto di genocidio degli ebrei d'Europa, voglio far giungere a tutti i partecipanti alla cerimonia ufficiale -che si svolge quest'anno al ministero dell'Istruzione- agli studenti, ai telespettatori -dice ancora il Presidente della Repubblica- la mia vicinanza e il mio sostegno". Quando le truppe russe entrarono nel campo di Auschwitz– la più imponente e sciagurata macchina di morte mai costruita nella storia dell'umanità – si spalancarono di fronte ai loro occhi le porte dell'Inferno. Nel cuore dell'Europa si era aperta una voragine che aveva inghiottito secoli di civiltà, di diritti, di conquiste, di cultura. Una delirante ideologia basata su grottesche teorie di superiorità razziale aveva cancellato, in poco tempo, i valori antichi di solidarietà, convivenza, ...

Advertising

angevetrano : Grati al Presidente #Mattarella per le tante cose belle che ci ha donato in questi anni, ma della nomina a senatric… - Dome689 : RT @TgLa7: #Shoah: #Mattarella, piu' sciagurata macchina morte storia - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Shoah: #Mattarella, piu' sciagurata macchina morte storia - TV7Benevento : Shoah: Mattarella, 'non solo ricordare ma prevenire e combattere antisemitismo' (2)... - MatteoGusberti : RT @TgLa7: #Shoah: #Mattarella, piu' sciagurata macchina morte storia -

Ultime Notizie dalla rete : Shoah Mattarella "Anche la Shoah rischia di essere dimenticata" ... sopravvissuta alla Shoah, scelta nel 2018 come 'Italiana dell'anno' dal direttore e dalla ... È il Paese che ottant'anni dopo, il 19 gennaio 2018, per volere del presidente Sergio Mattarella, le ha ...

Giornata della Memoria, Segre: un orrore che potrebbe ripetersi ...Shoah per indicare la persecuzione sistematica di cui furono vittime gli ebrei e lo sterminio di circa sei milioni di loro nei campi di concentramento nazisti. Le sei donne celebrate da Mattarella ...

Shoah: Mattarella, 'non solo ricordare ma prevenire e combattere antisemitismo' (2) Il Dubbio Shoah: Mattarella, 'non solo ricordare ma prevenire e combattere antisemitismo' (2) (Adnkronos) - "Nel Giorno della Memoria, che ricorda le vittime dei campi di sterminio nazisti e il folle e criminale progetto di genocidio degli ebrei d'Europa, voglio far giungere a tutti i partecip ...

Deportata in un campo di prigionia, il ricordo della figlia Felicina Deportata in un campo di prigionia tedesco. Maria Bonaria Pisu aveva solo 15 anni. Aveva un'amica ebrea, di cui non seppe più nulla ...

... sopravvissuta alla, scelta nel 2018 come 'Italiana dell'anno' dal direttore e dalla ... È il Paese che ottant'anni dopo, il 19 gennaio 2018, per volere del presidente Sergio, le ha ......per indicare la persecuzione sistematica di cui furono vittime gli ebrei e lo sterminio di circa sei milioni di loro nei campi di concentramento nazisti. Le sei donne celebrate da...(Adnkronos) - "Nel Giorno della Memoria, che ricorda le vittime dei campi di sterminio nazisti e il folle e criminale progetto di genocidio degli ebrei d'Europa, voglio far giungere a tutti i partecip ...Deportata in un campo di prigionia tedesco. Maria Bonaria Pisu aveva solo 15 anni. Aveva un'amica ebrea, di cui non seppe più nulla ...