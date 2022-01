Olimpiadi Pechino 2022, inno informale dei Giochi scatena polemiche sui social (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non si placano le polemiche intorno alle Olimpiadi di Pechino 2022 ormai alle porte. Anche il rilascio della canzone “Join Us in the Winter” (Unisciti a noi in inverno, ndr), inno informale dei Giochi, si è rivelata ben presto occasione per criticare aspramente l’operato del comitato organizzatore e più in generale delle autorità cinesi. La canzone inizialmente è stata accolta in maniera trionfale sui media statali cinesi, come la piattaforma Weibo dove il il 24enne attore Zeng Shunxi, voce principale del brano, vanta oltre 20 milioni di followers. Con lui anche il gruppo rap patriottico CDRev, noto per gli attacchi aggressivi nei loro testi contro i rivali della Cina. Reazioni decisamente diverse su Twitter, social bandito in Cina, dove si parla di ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non si placano leintorno allediormai alle porte. Anche il rilascio della canzone “Join Us in the Winter” (Unisciti a noi in inverno, ndr),dei, si è rivelata ben presto occasione per criticare aspramente l’operato del comitato organizzatore e più in generale delle autorità cinesi. La canzone inizialmente è stata accolta in maniera trionfale sui media statali cinesi, come la piattaforma Weibo dove il il 24enne attore Zeng Shunxi, voce principale del brano, vanta oltre 20 milioni di followers. Con lui anche il gruppo rap patriottico CDRev, noto per gli attacchi aggressivi nei loro testi contro i rivali della Cina. Reazioni decisamente diverse su Twitter,bandito in Cina, dove si parla di ...

