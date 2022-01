Macaulay Culkin si sposa per la seconda volta | l’anello e i dettagli

(Di giovedì 27 gennaio 2022)sarebbe intenzionato are Brenda Song, attrice e madre di suo figlio Dakota (nato nel 2021). L’attrice è stata avvistata da People con un grande anello di fidanzamento alla mano.siDopo le nozze naufragate con Rachel Miner,ha ritrovato la felicità accanto all’attrice Brenda Song, con cui ha deciso di convolare a nozze. I due sarebbero stati avvistati da People a Beverly Hills e alla mano dell’attrice sarebbe stato presente un vistoso anello di fidanzamento. Al momento la coppia non ha confermato né smentito la notizia ma in tanti, tra i fan dei social, sperano di saperne presto di più. L’ex star di Mamma ho perso l’aereo e Brenda Song sono diventati genitori del piccolo Dakota un anno fa, ma ...

Fiori d'arancio pere Brenda Song . Il tempo passa per tutti, anche per le due star di Mamma ho perso l'aereo e Zack e Cody al Grand Hotel, che presto convoleranno a nozze . Dopo quattro anni di relazione ...Foto via webe la sua compagna Brenda Song sono pronti a giurarsi amore eterno. A nove mesi dalla nascita del loro bambino Dakota , i due attori hanno confermato a People di essersi fidanzati. Le ...Fiori d'arancio per Macaulay Culkin e Brenda Song. Il tempo passa per tutti, anche per le due star di Mamma ho perso l'aereo e Zack e Cody al Grand Hotel, che ...L'attrice è stata avvistata mentre sfoggiava un evidente anello di fidanzamento. Secondo alcuni rumors i due potrebbero sposarsi presto.