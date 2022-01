Luca Percassi | «Gosens ha dato tanto all’Atalanta | meritava di andare in un grande club»

(Di giovedì 27 gennaio 2022)va all’Inter perché ha voluto a tutti i costiin un. L’ha confermato l’amministratore delegato dell’Atalantaai microfoni di Tuttomercatoweb. «Tutto fatto perall’Inter? Sta facendo le visite. Robin è un ragazzo che hae che aveva la speranza e l’ambizione diin un: penso se lo sia strameritato. E’ un’opportunità che era giusto che gli concedessimo per ciò che ha fatto. Se lo sostituiremo? Siamo sempre attenti alle opportunità, ma in quel ruolo siamo coperti. Cambiaso? Non lo conosco»conferma, in qualche modo, quello che abbiamo scritto qualche giorno fa ...

Così l'amministratore delegato dell'Atalanta, all'arrivo in un hotel di Milano per l'assemblea della Lega Serie A. ' Cambiaso del Genoa il giocatore giusto per andare avanti? Ci possono ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Gosens si è meritato l'Inter. E Miranchuk?". Le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta, ad dell'Atalanta, parla di calciomercato dall'Assemblea di Lega. GOSENS - "Sta facendo le visite. Robin è un ragazzo che ha dato tanto, aveva la speranza e l'ambizione di andare in un ...L'ad dell'Atalanta: "Robin è un ragazzo che ci ha dato tanto, aveva la speranza e l'ambizione di andare in un grande club" ...Le parole dell'ad dell'Atalanta, arrivato all'Assemblea di Lega, sulla cessione di Gosens, su Miranchuk e la risposta su Cambiaso ...