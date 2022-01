Le storie false dei macachi morti durante la sperimentazione dei vaccini, del grafene e di «Norimberga 2» in Canada (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci segnalano un video della Dott.ssa Antonietta Gatti, pubblicato dalla pagina Facebook Verità è Libertà, nota insieme al marito Stefano Montanari per le loro presunte scoperte di sostanze nocive nei vaccini, anche prima che fosse emersa la pandemia dovuta al nuovo Coronavirus. Nella clip elenca una serie di elementi che circolano negli ambienti complottisti, come la «realtà nanotecnologica» e i «nanosensori trombogenici non biocompatibili» che causerebbero effetti letali attraverso i vaccini, così come dell’inesistente processo di «Norimberga 2». Per chi ha fretta: Non è vero che sono morti molti macachi durante le sperimentazioni dei vaccini anti Covid-19. Nessuno ha dimostrato scientificamente la presenza di grafene o particelle dannose ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci segnalano un video della Dott.ssa Antonietta Gatti, pubblicato dalla pagina Facebook Verità è Libertà, nota insieme al marito Stefano Montanari per le loro presunte scoperte di sostanze nocive nei, anche prima che fosse emersa la pandemia dovuta al nuovo Coronavirus. Nella clip elenca una serie di elementi che circolano negli ambienti complottisti, come la «realtà nanotecnologica» e i «nanosensori trombogenici non biocompatibili» che causerebbero effetti letali attraverso i, così come dell’inesistente processo di «2». Per chi ha fretta: Non è vero che sonomoltile sperimentazioni deianti Covid-19. Nessuno ha dimostrato scientificamente la presenza dio particelle dannose ...

