Gli Avvocati formano i funzionari di Kyma Mobilità e del Comune di Taranto (Di giovedì 27 gennaio 2022) È iniziato il corso di formazione organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Taranto a favore dei funzionari di Kyma Mobilità Amat e dell'Amministrazione comunale di Taranto; le quattro lezioni verteranno principalmente sul diritto civile, con una particolare attenzione al Codice degli appalti, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prima lezione su "I delitti contro la fede pubblica" è stata tenuta dall'Avv. Pasquale Lisco, il professionista che, con l'Avvocato Adriano De Franco, Vicepresidente dell'Ordine, terrà la seconda su "I delitti contro la pubblica amministrazione"; le altre due lezioni del corso saranno curate dall'Avv. Gianluca Prete che relazionerà su "Esecuzione contratto pubblico: il "caro materiali" e le "riserve" e, infine, su "Esecuzione contratto ...

