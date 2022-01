Giorgio Mastrota rivela | “Io il più ricco della tv? No | i ricchi veri sono altri” E fa i nomi di due conduttori Mediaset

(Di giovedì 27 gennaio 2022), il re delle telepromozioni in Italia, è al settimo cielo. A 57 anni è riuscito a trovare un proprio equilibro, grazie anche alla compagna Floribeth Gutierrez (49 anni), con la quale convolerà presto a nozze. “È da due anni che rimandiamo causa Covid. Riproveremo a maggio: rito civile”, ha racconto sulle pagine di Chi.ha poi ripercorso la propria carriera, iniziata ormai 30 anni fa: “Ho iniziato nel ’91 con i materassi ma in tv nasco come ragazzo dello sponsor. Con Federica Panicucci facevamo i ‘patatosi’ nel programma di Gerry Scotti Smile. Poi di colpo si spense tutto”, ha raccontato. “All’inizio fu una sberla, tanto più che contemporaneamente mi stavo separando (da Natalia Estrada, sua moglie dal 1992 al 1998, ndr) – ha continuato -. Mi proposero di passare in Rai, ma mi dissero che dovevo mollare le ...

Advertising

ValeriaCarretta : #Quirinale22 Io preferisco Giorgio Mastrota. #presidentedellareppubblica Che con le sue pentole è batterie mena t… - Avv_AleLeo : #Sileri non è il sottosegretario alla salute.Sileri di professione ormai fa la comparsa nei programmi Tv. È il nuov… - HiPeople_21 : Giorgio Mastrota, bomba sui colleghi: 'Volete i nomi? Gerry Scotti e Paolo Bonolis'. Soldi, roba pesantissima -… - occhio_notizie : Giorgio Mastrota è uno dei più ricchi? La sua risposa: ''Guadagno bene, ma alcuni colleghi più di me''… - zanabonidaniele : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Il dramma di Giorgio Mastrota: “Ho nascosto i soldi dentro il materasso ma non ricordo quale” - di @guttolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Mastrota

lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore e soprattutto è considerato il re delle televendite. In tutti questi anni lo abbiamo visto in tv in diverse occasioni, ma soprattutto ...a breve, Covid permettendo, si sposerà con la compagna Floribeth Gutierrez. 'Da due anni rimandiamo a causa Covid, a maggio ci riproveremo: rito civile e poi festa in agriturismo con ...Giorgio Mastrota lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore e soprattutto è considerato il re delle televendite. In tutti questi anni lo abbiamo visto in tv in diverse occasioni, ma soprattutto ...Giorgio Mastrota ha parlato della sua vita, e gli è stato chiesto se fosse uno degli uomini più ricchi del mondo dello spettacolo ...