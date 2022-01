Gf Vip | Delia Svela La Vip Con Cui è Stata Fidanzata!

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Grande Fratello Vip: durante un dialogo con gli altri abitanti della casa,hato di aver avuto una relazione con una donna famosa nel mondo dello spettacolo…Duran è diventata una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente è al centro del triangolo con suo marito Alex Belli e Soleil Sorge. Ora, però,ha fatto delle importanti rivelazioni sull’amore libero che vive con suo marito e sulla donna con cui ha avuto un flirt in passato. Si tratta di una persona nota nel mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta. Grande Fratello Vip:Duranil flirt con Aida Yespica!Duran ha parlato a lungo della sua vita sentimentale durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. In particolar modo si è ...

Advertising

361_magazine : Stella è l'amica di Alex Belli e Delia Duran che è stata citata diverse volte in questa sesta edizione del reality… - tvblogit : #GFVIP 6, Delia Duran ha avuto un’esperienza con una donna famosa? (video) - Heidy_VIP_ : Vabbè ma si sapeva della bisessuale di delia. Lo ha detto proprio da Barbara tempo fa #Pomeriggio5 - Quellochetutti1 : Ecco le dichiarazioni scottanti di Stella, l'amica di Alex e Delia che ha svelato la verità sui loro rapporti ??… - RealGossipland : Lulù Selassiè è stanca di Alex, Delia e Soleil, così propone di boicottare il Grande Fratello Vip. I DETTAGLI QUI… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

ComingSoon.it

Leggi Anche Alex Belli lascia il 'Grande Fratello 6' e l'Italia: 'Non è più il mio game!' Leggi Anche 'Grande Fratello6',Duran: 'Voglio salvare la storia con Alex Belli' Nello studio di ...Alex Belli eDuran non sono una coppia come tutte le altre. Al Grande Fratelloi due attori lo hanno dimostrato, facendo inedite rivelazioni sul loro rapporto che va ormai avanti da qualche anno. Di ...Alex Belli e Delia Duran non sono una coppia come tutte le altre. Al Grande Fratello Vip i due attori lo hanno dimostrato, facendo inedite rivelazioni sul loro rapporto che va ormai avanti da qualche ...Stella, la donna del triangolo con Alex Belli e Delia Duran, rompe il silenzio e racconta la sua idea di amore libero e in che rapporti è con la coppia ...