Calcio | i risultati delle partite più semplici da indovinare

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Uno studio conferma la tendenza di esiti calcistici sempre più prevedibili. Ilrischia di perdere popolarità -curiosauro.itIlè lo sport più popolare del pianeta. Secondo le stime i campionati europei avrebbero un valore di 20 miliardi di sterline e ilstesso varrebbe 20 volte tanto. Il popolarissimo sport viene praticato da circa 250 milioni di giocatori di 200 nazioni in tutto il mondo. Cifre astronomiche. Uno studio però – pubblicato sul The Royal Society – analizza un aspetto sorprendente: gli esitidisono sempre più anticipabili.a rischio popolarità, cala drasticamente l’effetto imprevedibilità e sorpresa -curiosauro.itLa chiave di lettura è semplice: ilesiste e sopravvive grazie ...

Advertising

VisconteLauzun : @paolobertolucci I risultati degli ultimi due anni sono dovuti in gran parte al “favor dei” e alla debolezza econom… - MilanistaAbbes1 : RT @Mickybit22: Penso nessuno possa negare che oggi il Milan sia ciò che il 95% dei tifosi si auspicava diventasse: squadra giovane, talent… - rocco1909 : RT @Mickybit22: Penso nessuno possa negare che oggi il Milan sia ciò che il 95% dei tifosi si auspicava diventasse: squadra giovane, talent… - Fedeshi_ : RT @Mickybit22: Penso nessuno possa negare che oggi il Milan sia ciò che il 95% dei tifosi si auspicava diventasse: squadra giovane, talent… - AnichiniValerio : RT @Mickybit22: Penso nessuno possa negare che oggi il Milan sia ciò che il 95% dei tifosi si auspicava diventasse: squadra giovane, talent… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio risultati

Abbiamo raggiuntoimportanti negli ultimi due anni e guardiamo al futuro con grandi speranze: trovare una cura è il motore di tutto'. Personaggi noti come la stella delNeymar Jr, ...Sarebbe colpevole di aver ereditato un gioiello che macinava utili e(!?!) dalla famiglia ... che c'è quel genio che capisce di, il proprietario della Gazzetta"), creandosi non pochi ...Ebreo, è stato protagonista della storica promozione in B del 1931. E’ morto nel 1949 con il Grande Torino nella tragedia di Superga ...Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle voci riguardanti un possibile passaggio di Faouzi Ghoulam alla Lazio nel corso del mercato di gennaio: "A me non risu ...