Amici 21, lite Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: 'smettila' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Aria di bufera nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Anche tra professori succede di non andare d'accordo. Se alcuni giorni fa sono finiti a discutere animatamente Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, questa volta è toccato ad Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Come si ha avuto modo di vedere nella puntata del 27 gennaio del DayTime di Canale 5, i due professori si sono scontrati per una questione che riguardava Crytical. Anna Pettinelli ha perso le staffe ed ha invitato il collega a smetterla di prendere iniziative, intrufolandosi nelle sale altrui! Amici di Maria, Rudy Zerbi si intrufola nella sala di Anna Pettinelli Tutto è cominciato quando Rudy ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Aria di bufera nella scuola didi Maria De Filippi. Anche tra professori succede di non andare d'accordo. Se alcuni giorni fa sono finiti a discutere animatamente Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, questa volta è toccato ad. Come si ha avuto modo di vedere nella puntata del 27 gennaio del DayTime di Canale 5, i due professori si sono scontrati per una questione che riguardava Crytical.ha perso le staffe ed ha invitato il collega a smetterla di prendere iniziative, intrufolandosi nelle sale altrui!di Maria,si intrufola nella sala diTutto è cominciato quando...

