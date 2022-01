Abbi cura di te: testo e significato della canzone di Highsnob e Hu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Highsnob e Hu è il duo dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo. La carta con cui si giocano la loro prima partecipazione tra i big è Abbi cura di te. Vediamo insieme testo e significato del brano. Abbi cura di te è un brano divertente, ma non disinteressato, in cui le parole fanno le capriole. Infatti nel testo si intrecciano a citazioni bibliche le più disparate vicende d’amore. La chiave che sine causa apre tutto è il mood, squisitamente contemporaneo e piacevole all’ascolto. Il significato del testo Quando un amore giunge al capolinea può risultare difficile dirsi addio e trovare il coraggio di fare a meno dell’altro. Perché a questo punto non tirare in ballo personaggi dalla bibbia o tecniche erotiche ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022)e Hu è il duo dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo. La carta con cui si giocano la loro prima partecipazione tra i big èdi te. Vediamo insiemedel brano.di te è un brano divertente, ma non disinteressato, in cui le parole fanno le capriole. Infatti nelsi intrecciano a citazioni bibliche le più disparate vicende d’amore. La chiave che sine causa apre tutto è il mood, squisitamente contemporaneo e piacevole all’ascolto. IldelQuando un amore giunge al capolinea può risultare difficile dirsi addio e trovare il coraggio di fare a meno dell’altro. Perché a questo punto non tirare in ballo personaggi dalla bibbia o tecniche erotiche ...

Advertising

giuseppe_m76 : RT @HababaAlaa: Hai solo una certezza nella vita: te stesso. Abbi cura di te sempre in ogni luogo, in ogni momento, di fronte a chiunque e… - AnimaCaotica89 : RT @cff70: non ammalarti di sembrare, abbi cura d'essere. - giannaBio : Abbi cura di te. - FRANCESCOASROM7 : @Soleil_stasi Ti Voglio Tantissimo Bene Sole E Per Sempre Te Ne Vorrò Non Temere Mai Ti Proteggerò E Ti Difenderò P… - SimoneCosimi : @sara_turetta Sara praticamente come me dopo ogni partita della Roma! ?? Si scherza. Dai, abbi cura di te -