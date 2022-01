Tsitsipas annichilisce Sinner, in Australia non c’è partita (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bisognerà aspettare ancora un po’ per definire Sinner competitivo ad altissimi livelli. Il tempo non gli manca, ha appena 20 anni. Al momento è un gran bel giocatore che però nei tornei che contano non ha ancora portato a casa uno scalpo che conta. Il greci Tsitsipas lo ha letteralmente annientato in un quarto di finale senza storia: 6-3 6-4 6-2. Non c’è mai stata partita. Sinner non ha avuto neanche una palla break. Tsitsipas lo ha dominato sul piano del palleggio, dell’intensità, dell’anticipo. I quarti di finale in Australia a 20 anni sono un risultato più che ottimo. È la seconda volta per lui che raggiunge i quarti in uno Slam. Ora, Sinner dovrà salire la scala più complessa quella che porta all’eccellenza. Ha tutto per farcela. Al momento, ogni paragone con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bisognerà aspettare ancora un po’ per definirecompetitivo ad altissimi livelli. Il tempo non gli manca, ha appena 20 anni. Al momento è un gran bel giocatore che però nei tornei che contano non ha ancora portato a casa uno scalpo che conta. Il grecilo ha letteralmente annientato in un quarto di finale senza storia: 6-3 6-4 6-2. Non c’è mai statanon ha avuto neanche una palla break.lo ha dominato sul piano del palleggio, dell’intensità, dell’anticipo. I quarti di finale ina 20 anni sono un risultato più che ottimo. È la seconda volta per lui che raggiunge i quarti in uno Slam. Ora,dovrà salire la scala più complessa quella che porta all’eccellenza. Ha tutto per farcela. Al momento, ogni paragone con ...

