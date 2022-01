Quirinale | monta onda pro Mattarella nei 5 Stelle | ' si è aperto un varco' **

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - "Molti voti persono nostri". Lo dice all'Adnkronos un deputato M5S, chiedendo riservatezza, e spiegando che l'per il Presidente uscente "al Senato, anche se poi abbiamo seguito anche qui, alla Camera... Tra quei 125 voti ci sono molti deputati e senatori" grillini, assicura. Intercettato dall'Adnkronos, il senatore M5S Primo Di Nicola, confermando il suo voto per il Presidente, afferma: "Siamo in tanti e potrebbero aumentare sempre di più i voti per. Attenzione alle trattative improbabili, e basta a candidati divisivi". Se è un test, in vista dei prossimi scrutini, ha surclassato quello che un fronte trasversale ha portato avanti per Pier Ferdinando Casini, fermo a quota 52 voti. E c'è chi fa notare come il 'segnale' arrivato oggi dalla votazione sia un ...

...nazionale è impegnata nelle estenuanti trattative per le elezioni dell'inquilino del, a ... Per di più in queste orela rabbia dell'intero comparto che boccia il decreto approvato venerdì ...Attacco frontale a Draghi dal 'Fatto quotidiano', cheuna fotografia del premier in costume ...che allude alla supposta volontà del premier di sbarcare da Palazzo Chigi per salire al, '...Sui quotidiani la notizia non sono le votazioni che si sono aperte nell’aula di Montecitorio ma le trattative hanno ricevuto un’accelerazione in una sequenza di incontri tra i quali quello tra Salvini ...Elezioni Quirinale: curiosità e tradizioni. Dal giorno del voto (catafalchi, insalatiera, applauso rivelatorio) a quello del giuramento (colpi di cannone) ...