Quirinale 2022, Fdi: “Serve voto compatto su candidato coalizione” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “FdI continua a ritenere imprescindibile una votazione compatta del centrodestra su un candidato della coalizione” all’elezione del Presidente della Repubblica. E’ quanto si legge in una nota Fratelli d’Italia. Il candidato di bandiera Guido Crosetto ha ottenuto 114 voti alla terza votazione di oggi. ”Il risultato della candidatura di bandiera di Guido Crosetto – che raccoglie in aula il doppio dei voti di Fratelli d’Italia che lo proponeva – dimostra la potenziale attrattività che avrebbe un candidato unitario del centrodestra nell’attuale Parlamento – si sottolinea nella nota – Ragione per la quale ancora una volta, pienamente soddisfatti dell’unità con cui il centrodestra si sta muovendo in questa fase, FdI continua a ritenere imprescindibile una votazione compatta del centrodestra su un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “FdI continua a ritenere imprescindibile una votazione compatta del centrodestra su undella” all’elezione del Presidente della Repubblica. E’ quanto si legge in una nota Fratelli d’Italia. Ildi bandiera Guido Crosetto ha ottenuto 114 voti alla terza votazione di oggi. ”Il risultato della candidatura di bandiera di Guido Crosetto – che raccoglie in aula il doppio dei voti di Fratelli d’Italia che lo proponeva – dimostra la potenziale attrattività che avrebbe ununitario del centrodestra nell’attuale Parlamento – si sottolinea nella nota – Ragione per la quale ancora una volta, pienamente soddisfatti dell’unità con cui il centrodestra si sta muovendo in questa fase, FdI continua a ritenere imprescindibile una votazione compatta del centrodestra su un ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Conte: “Draghi? Abbiamo affidato al timoniere una nave ancora in difficoltà, non ci sono le condizi… - Divorex8 : RT @petergomezblog: Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - Divorex8 : RT @fattoquotidiano: Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappare”… -