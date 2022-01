Perisic, rinnovo in bilico con l’Inter: c’è la big di Serie A (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Perisic in bilico all’Inter e ancora in scadenza di contratto. La big di Serie A alla finestra: tutti i dettagli Botta e risposta anche sul calciomercato. Dopo il clamoroso colpo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)inale ancora in scadenza di contratto. La big diA alla finestra: tutti i dettagli Botta e risposta anche sul calciomercato. Dopo il clamoroso colpo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

FBiasin : #Inter (per completezza): nonostante l’arrivo di #Gosens, a #Perisic sarà comunque proposto il rinnovo del contratto. - capuanogio : Accordo trovato per #Gosens all'#Inter, operazione da 25-27 milioni di euro bonus compresi. La formula è il prestit… - cuoreinteristaa : RT @SimoneTogna: #Inter, l'arrivo di #Gosens non cambia il pensiero di #Perisic. Il croato è stimolato dall'arrivo di un collega di fascia… - perrymsn70 : RT @xGemelloSaltato: InterChannel????: #FCIN - #Perisic non cambia idea: concentrato solo sul campo, nessun problema per l’ingaggio di #Gosen… - m_muce : Stante il fatto che #Gosens è il meglio per sostituire #Perisic io a #perisic farei Comunque offerta di rinnovo non… -