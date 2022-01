Pensione Quota 102: modalità di presentazione della domanda (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – . La legge di bilancio 2022 (modificando l’articolo 14, decreto-legge 4/2019 in materia di Pensione Quota 100) riconosce il diritto alla Pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (Pensione Quota 102). In attesa della circolare illustrativa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – . La legge di bilancio 2022 (modificando l’articolo 14, decreto-legge 4/2019 in materia di100) riconosce il diritto allaanticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (102). In attesacircolare illustrativa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

