Milan, Kessie esce per infortunio in Costa D’Avorio-Egitto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Franck Kessie, centrocampista del Milan, è uscito per infortunio durante Costa D'Avorio-Egitto di Coppa D'Africa: il punto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Franck, centrocampista del, è uscito perduranteD'Avorio-di Coppa D'Africa: il punto

Advertising

Glongari : ?? Accordo verbale tra #Kessie ed il #Barcellona per giugno quando scadrà il contratto con il #Milan del centrocampi… - mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - AntoVitiello : ?? #Thiaw, la richiesta dello #Schalke è sugli 8 mln, il #Milan vorrebbe arrivare a 5-6 mln. Trattativa in corso ma… - colacig : RT @ML_4fun: @RadioRossonera Gufando #gosens, hanno rotto #kessie Il #milan e le maledizioni boomerang - SchalkeMerica : RT @AntoVitiello: ?? #Thiaw, la richiesta dello #Schalke è sugli 8 mln, il #Milan vorrebbe arrivare a 5-6 mln. Trattativa in corso ma non è… -