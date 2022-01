Licata | uccide fratello | cognata e nipoti di 11 e 15 anni L' orrore stanza per stanza

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una strage questa mattina in una palazzina di via Riesi, a, in provincia di Agrigento. Probabilmente al culmine di una lite tra fratelli per l'eredità , un uomo di 48, Angelo Tardino , ...

'Motivi di interesse'. Per questo Angelo Tardino, 48 anni, avrebbe ucciso un bambino di 11 anni, un ragazzo di 15 e altri due familiari. La tragedia si è consumata ain provincia di Agrigento. Prima ha sparato al fratello e alla cognata senza risparmiare i più piccoli, poi si è suicidato. L'assassino è stato rinvenuto agonizzate per strada e sarebbe morto ...Una strage questa mattina in una palazzina di via Riesi, a, in provincia di Agrigento. Probabilmente al culmine di una lite tra fratelli per l'eredità , un uomo di 48 anni, Angelo Tardino , ha ucciso , a colpi di arma da fuoco, il fratello Diego, la ...Cinque morti . E' il bilancio di una strage familiare che si è consumata a Licata , in provincia di Agrigento . Una lite che è ...È successo stamattina a Licata, in Sicilia. Un uomo di 48 anni ha ucciso il fratello e la sua famiglia, si è poi tolto la vita sparandosi ...