Detenuto aggredisce agenti in ospedale: la denuncia dell’Osapp (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un’aggressione nei confronti del personale di polizia penitenziaria si è verificata ieri ai danni di alcuni agenti della Casa Circondariale di Carinola in servizio di piantonamento di un Detenuto positivo al Covid-19 presso l’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta) e del Nucleo Traduzioni e Piantonamento del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo rendono noto il segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri e il suo vice Luigi Castaldo. Quanto accaduto, sottolineano i sindacalisti, “dimostra il clima in cui opera il personale di Polizia Penitenziaria; certamente l’assenza di mezzi e di personale facilita determinati atteggiamenti che mettono a repentaglio l’incolumità di tutti. Non ci si meravigli, quindi, di evasione, oppure di feriti gravi o altro ancor peggio, poiché in determinate ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un’aggressione nei confronti del personale di polizia penitenziaria si è verificata ieri ai danni di alcunidella Casa Circondariale di Carinola in servizio di piantonamento di unpositivo al Covid-19 presso l’di Sessa Aurunca (Caserta) e del Nucleo Traduzioni e Piantonamento del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo rendono noto il segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri e il suo vice Luigi Castaldo. Quanto accaduto, sottolineano i sindacalisti, “dimostra il clima in cui opera il personale di Polizia Penitenziaria; certamente l’assenza di mezzi e di personale facilita determinati atteggiamenti che mettono a repentaglio l’incolumità di tutti. Non ci si meravigli, quindi, di evasione, oppure di feriti gravi o altro ancor peggio, poiché in determinate ...

