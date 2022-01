Covid in Campania: l’incidenza restabile stabile, si contano 32 vittime in 48 ore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 12.854 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 90.530 test esaminati. Il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile (si attesta al 14,19 rispetto al 14,8% precedente). Il bollettino dell’Unità di crisi regionale censisce oggi 43 nuove vittime, di cui 32 decedute nelle ultime 48 ore e 11 risalenti ai giorni precedenti ma registrate in ritardo. stabile l’occupazione dei posti letto nelle intensive (102, dato inalterato) mentre cala in degenza: si passa da 1.394 a 1.380 (meno 14). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 12.854 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 8.758 Positivi al molecolare: 4.096 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 12.854 i nuovi positivi alin, su 90.530 test esaminati. Il tasso di incidenza è sostanzialmente(si attesta al 14,19 rispetto al 14,8% precedente). Il bollettino dell’Unità di crisi regionale censisce oggi 43 nuove, di cui 32 decedute nelle ultime 48 ore e 11 risalenti ai giorni precedenti ma registrate in ritardo.l’occupazione dei posti letto nelle intensive (102, dato inalterato) mentre cala in degenza: si passa da 1.394 a 1.380 (meno 14). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 12.854 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 8.758 Positivi al molecolare: 4.096 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della ...

