Chris Jericho: “La WWE ha un problema con i giovani talenti” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel corso degli ultimi mesi la WWE ha visto cambiare e sfoltire il suo brand di sviluppo, NXT: inizialmente si è puntato sul rebranding, ma in seguito (complice anche l’assenza di Triple H), Vinnie Mac ha fatto strage di membri dello staff, cercando di avvicinare il prodotto NXT a quello del main roster. L’obiettivo è quello di formare “in casa” i talenti, senza lo scouting nelle federazioni indipendenti e questo ha già portato alla vittoria titolata di Bron Breakker. Alcuni potrebbero vederla come una vittoria, ma altri, come Chris Jericho, credono che questa situazione rappresenti un problema. Parla Y2J Le Champion, ospite a Wrestling with Freddie, ha detto la sua sulla nuova politica di NXT:“Ho lavorato in WWE per quasi vent’anni e ho amato ogni momento, ma hanno ancora un grande ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel corso degli ultimi mesi la WWE ha visto cambiare e sfoltire il suo brand di sviluppo, NXT: inizialmente si è puntato sul rebranding, ma in seguito (complice anche l’assenza di Triple H), Vinnie Mac ha fatto strage di membri dello staff, cercando di avvicinare il prodotto NXT a quello del main roster. L’obiettivo è quello di formare “in casa” i, senza lo scouting nelle federazioni indipendenti e questo ha già portato alla vittoria titolata di Bron Breakker. Alcuni potrebbero vederla come una vittoria, ma altri, come, credono che questa situazione rappresenti un. Parla Y2J Le Champion, ospite a Wrestling with Freddie, ha detto la sua sulla nuova politica di NXT:“Ho lavorato in WWE per quasi vent’anni e ho amato ogni momento, ma hanno ancora un grande ...

