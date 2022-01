C’è ma non si vede: alla ricerca del segreto di Ionita (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Se il Benevento fosse un film, Artur Ionita troverebbe il modo di apparire in tutte le scene senza dare nell’occhio. Un attore impercettibile, eppure il più presente, dal momento che nessuno ha giocato più di lui in stagione. Venti gettoni che si allungano a ventidue considerando le gare di coppa contro Spal e Fiorentina: c’è sempre stato. In campionato il minutaggio è salito a quota 1.625 dopo la trasferta di Alessandria. Numeri da giocatore-chiave, di cui spesso si fa fatica a cogliere l’importanza per l’equilibrio tattico della Strega. Del resto, fatta eccezione per la meravigliosa azione che ha portato al suo unico gol stagionale (dai e vai con Lapadula contro la Reggina) e una manciata di conclusioni da fuori in grado di far tremare i montanti e i portieri avversari, il moldavo si è tenuto lontano dal proscenio badando a un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Se il Benevento fosse un film, Arturtroverebbe il modo di apparire in tutte le scene senza dare nell’occhio. Un attore impercettibile, eppure il più presente, dal momento che nessuno ha giocato più di lui in stagione. Venti gettoni che si allungano a ventidue considerando le gare di coppa contro Spal e Fiorentina: c’è sempre stato. In campionato il minutaggio è salito a quota 1.625 dopo la trasferta di Alessandria. Numeri da giocatore-chiave, di cui spesso si fa fatica a cogliere l’importanza per l’equilibrio tattico della Strega. Del resto, fatta eccezione per la meravigliosa azione che ha portato al suo unico gol stagionale (dai e vai con Lapadula contro la Reggina) e una manciata di conclusioni da fuori in grado di far tremare i montanti e i portieri avversari, il moldavo si è tenuto lontano dal proscenio badando a un ...

