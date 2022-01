Bambino di 10 anni portato via dal babysitter. I genitori: “Non sapevamo che quell’uomo soffriva di disturbi mentali” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il piccolo era stato rapito dal babysitter sei giorni fa. Ora, la tragica vicenda si è conclusa. Dean Verberckmoes (Facebook)I rapimenti, specialmente quando riguardano bambini, sono vicende estremamente toccanti e difficili da raccontare. Impossibile immaginare lo sgomento e l’ansia provata dai genitori del piccolo Dean, rapito dal babysitter sei giorni fa. Le ricerche senza sosta, la paura di non poter più riabbracciare il loro piccolo, la convinzione di star vivendo un’esperienza traumatizzante. Sfortunatamente, questa vicenda non si è conclusa bene: il corpo del piccolo Dean Verberckmoes, 4 anni, è stato ritrovato senza vita in Olanda. Il Bambino viveva nella città belga di Sint Niklaas, non lontana da Antwerp, con i genitori e la sorellina. Giovedì scorso, il ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il piccolo era stato rapito dalsei giorni fa. Ora, la tragica vicenda si è conclusa. Dean Verberckmoes (Facebook)I rapimenti, specialmente quando riguardano bambini, sono vicende estremamente toccanti e difficili da raccontare. Impossibile immaginare lo sgomento e l’ansia provata daidel piccolo Dean, rapito dalsei giorni fa. Le ricerche senza sosta, la paura di non poter più riabbracciare il loro piccolo, la convinzione di star vivendo un’esperienza traumatizzante. Sfortunatamente, questa vicenda non si è conclusa bene: il corpo del piccolo Dean Verberckmoes, 4, è stato ritrovato senza vita in Olanda. Ilviveva nella città belga di Sint Niklaas, non lontana da Antwerp, con ie la sorellina. Giovedì scorso, il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: bambino di dieci anni morto in ospedale a Torino. Un problema non grave di salute aveva tardato il vaccino… - MediasetTgcom24 : Livorno, bambino di 12 anni insultato e aggredito perché ebreo #Livorno - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un bambino chiede scusa a Liliana Segre per la Shoah: 'Siamo stati indifferenti'. Cristian, 11 anni, nei pa… - _SiGonfiaLaRete : #Flachi, l’ex viola e Samp torna a giocare a 46 anni: “Sono come un bambino. Ho pagato per i miei errori, ora…” - Mosange : RT @Tg3web: La morte per covid di un bambino di dieci anni riporta l'attenzione sui contagi tra i più piccoli. Nuovo appello dei pediatri:… -