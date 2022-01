Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Firenze sud-Incisa Reggello in entrambe le direzioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento del tratto Firenze sud-Incisa, dalle 21:00 di sabato 29 alle 7:00 di domenica 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-7:00, saranno chiuse anche le aree di servizio Chianti ovest e Chianti est situate nel suddetto tratto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento delsud-, dalle 21:00 di sabato 29 alle 7:00 di domenica 30 gennaio, saràilcompreso trasud e, inle, verso Roma e in direzione di/Bologna. Nella stessa, ma con orario 20:00-7:00, saranno chiuse anche le aree di servizio Chianti ovest e Chianti est situate nel suddettoL'articolo proviene daPost.

