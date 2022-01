A lezione di mix and match con il look eccentrico (e coloratissimo) di Rihanna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra le pop star più amate al mondo, Rihanna è da sempre considerata anche un’icona di stile. Con i suoi outfit stravaganti, sensuali, super glamour, ma anche casual e più sportivi, Riri ispira milioni di fan in tutto il mondo. E lo ha fatto ancora una volta con un look decisamente eccentrico, ma che ci insegna come capi anche molto diversi e distanti tra loro possano in realtà essere abbinati per creare qualcosa di nuovo e originale. La cantante è stata infatti paparazzata mentre era intenta a raggiungere il suo fidanzato A$AP Rocky nel suo studio di registrazione, sfoggiando un outfit coloratissimo e molto particolare, dall’effetto “wow” assicurato. Rihanna ha indossato una maglia sportiva di un turchese e un arancione molto accesi, simile a quelle che indossano i giocatori di football o di hockey ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra le pop star più amate al mondo,è da sempre considerata anche un’icona di stile. Con i suoi outfit stravaganti, sensuali, super glamour, ma anche casual e più sportivi, Riri ispira milioni di fan in tutto il mondo. E lo ha fatto ancora una volta con undecisamente, ma che ci insegna come capi anche molto diversi e distanti tra loro possano in realtà essere abbinati per creare qualcosa di nuovo e originale. La cantante è stata infatti paparazzata mentre era intenta a raggiungere il suo fidanzato A$AP Rocky nel suo studio di registrazione, sfoggiando un outfite molto particolare, dall’effetto “wow” assicurato.ha indossato una maglia sportiva di un turchese e un arancione molto accesi, simile a quelle che indossano i giocatori di football o di hockey ...

infoitsport : A lezione di mix and match con il look eccentrico (e coloratissimo) di Rihanna - SilviaAtta : Con tutta la fatica e la preoccupazione, gli incastri e le difficoltà, ma assistere a una lezione in #dad di una pr… - mabatico : @hishaylee Concordo. È un peccato. Stanno creando un mix di U&D, C'è posta per te, Il Collegio. Io voglio vedere le… -