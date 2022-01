Sanremo, Amadeus senza freni su Checco Zalone: “Lui è un …” (Di martedì 25 gennaio 2022) Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo, la manifestazione canora più importante d’Italia che avrà inizio il prossimo 1 febbraio 2022. Manca di fatto solo una settimana all’inizio del Festival di Sanremo e sembra ci siano ancora parecchi dubbi riguardo la presenza del noto showman Fiorello. Festival di Sanremo, pochi giorni all’inizio della manifestazione canora In teoria non dovrebbe esserci alcun dubbio riguardo la presenza di Fiorello, nel senso che lo showman già lo scorso anno aveva annunciato che quest’anno non ci sarebbe stato al fianco di Amadeus. Ad ogni modo, alcuni rumors lo vedrebbero presente per il terzo anno consecutivo sul palco dell’Ariston. Non è ancora arrivata nessuna ufficialità. Anche Amadeus sembra non sia ancora ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di, la manifestazione canora più importante d’Italia che avrà inizio il prossimo 1 febbraio 2022. Manca di fatto solo una settimana all’inizio del Festival die sembra ci siano ancora parecchi dubbi riguardo la predel noto showman Fiorello. Festival di, pochi giorni all’inizio della manifestazione canora In teoria non dovrebbe esserci alcun dubbio riguardo la predi Fiorello, nel senso che lo showman già lo scorso anno aveva annunciato che quest’anno non ci sarebbe stato al fianco di. Ad ogni modo, alcuni rumors lo vedrebbero presente per il terzo anno consecutivo sul palco dell’Ariston. Non è ancora arrivata nessuna ufficialità. Anchesembra non sia ancora ...

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - IlContiAndrea : Da domani mattina, tutti i giorni, #Amadeus sarà ospite in Non Stop News su RTL 102.5 alle 8:50. Il conduttore e di… - fanpage : Non vediamo l'ora. Laura Pausini è la super ospite di #Sanremo2022. La cantante presenterà anche un nuovo singolo - AliffiMattia : RT @pietroraffa: Ho avuto una visione: le votazioni si dilungano fino a martedì e il nuovo Presidente della Repubblica viene annunciato da… - Kajaj_Arielaa : RT @dreamingxx_: Questo sanremo avrà : -Amadeus e fiorello -Il pubblico -Il trash di Iva Zanicchi e Gianni Morandi -Michele Bravi -Checco… -