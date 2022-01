Nordio al Quirinale piace ai poliziotti. L’ex giudice disse: “Gli agenti hanno diritto di difendersi anche sparando” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Nordio fa professione di modestia: ‘Non sono degno ma la proposta di FdI mi lusinga’. Nordio presidente non dispiacerebbe a tanti poliziotti italiani”. Così, su Twitter, Franco Maccari, vice presidente di Fsp Polizia, linka l’articolo del Secolo d’Italia che dà notizia della dichiarazione di Carlo Nordio dopo la proposta di inserirlo nella rosa dei candidati del centrodestra per il Quirinale, ribadita anche oggi da Fratelli d’Italia. La cautela di Nordio, che da sempre manifesta dubbi sulla discesa in campo dei magistrati sul fronte politico (ma in questo caso si tratterebbe di un contesto istituzionale) piace agli agenti di polizia, come dimostra quel tweet del sindacalista Maccari. Ma il feeling tra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) “fa professione di modestia: ‘Non sono degno ma la proposta di FdI mi lusinga’.presidente non disrebbe a tantiitaliani”. Così, su Twitter, Franco Maccari, vice presidente di Fsp Polizia, linka l’articolo del Secolo d’Italia che dà notizia della dichiarazione di Carlodopo la proposta di inserirlo nella rosa dei candidati del centrodestra per il, ribaditaoggi da Fratelli d’Italia. La cautela di, che da sempre manifesta dubbi sulla discesa in campo dei magistrati sul fronte politico (ma in questo caso si tratterebbe di un contesto istituzionale)aglidi polizia, come dimostra quel tweet del sindacalista Maccari. Ma il feeling tra ...

Advertising

SimoneAlliva : Proposta di #Fdi per il #Quirinale è Carlo #Nordio - MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - lorepregliasco : Secondo l'AGI nel pomeriggio il centrodestra terrà una conferenza stampa per presentare la rosa di nomi. Dovrebbe c… - PirataSamhain : RT @pirata_21: I nomi del centrodestra sono:'Casellati, Pera e Nordio'. L'ultimo somiglia a quello che ho detto appena li ho letti. #Quiri… - fabioLeman : #Nordio tutta la vita solo per vedere i pm scappare a gambe levate dalla finestra #Quirinale -