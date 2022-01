Noleggio a lungo termine: cosa c’è da sapere? (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Noleggio a lungo termine è un tipo di contratto utilizzato molto dai professionisti, ma che negli ultimi anni si è diffuso anche tra i privati. Infatti, scegliendo questa soluzione, è possibile guidare un veicolo sempre nuovo e performante senza doversi preoccupare di oneri burocratici e degli interventi di manutenzione. Infatti, è necessario corrispondere un canone mensile che comprende non solo la guida della vettura scelta, ma anche ulteriori servizi aggiuntivi. Differenza tra Noleggio a lungo termine e breve termine Spesso, il termine Noleggio è associato alle soluzioni a breve termine (in genere da 1 a 30 giorni) che servono per sopperire a mancanze temporanee del veicolo, ad esempio in ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilè un tipo di contratto utilizzato molto dai professionisti, ma che negli ultimi anni si è diffuso anche tra i privati. Infatti, scegliendo questa soluzione, è possibile guidare un veicolo sempre nuovo e performante senza doversi preoccupare di oneri burocratici e degli interventi di manutenzione. Infatti, è necessario corrispondere un canone mensile che comprende non solo la guida della vettura scelta, ma anche ulteriori servizi aggiuntivi. Differenza trae breveSpesso, ilè associato alle soluzioni a breve(in genere da 1 a 30 giorni) che servono per sopperire a mancanze temporanee del veicolo, ad esempio in ...

