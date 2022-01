Lutto nella ginnastica, è morto Szilveszter Csollany: fu rivale di Yuri Chechi (Di martedì 25 gennaio 2022) Il mondo della ginnastica piange Szilveszter Csollany, scomparso a 51 anni per complicazioni dovute al Covid-19. Classe 1970 e nativo di Sopron in Ungheria, Csollany ha conquistato in carriera due medaglie olimpiche, l’argento ad Atlanta 1996 alle spalle dell’azzurro Yuri Chechi, e l’oro a Sydney 2020. Nel palmares del magiaro c’è anche un titolo mondiale a Debrecen 2002 e cinque argenti iridati. E’ stato inoltre oro europeo nel 1998. Convinto no-vax, Csollany si era però vaccinato pur di continuare a lavorare come allenatore. Lo scorso 3 dicembre era stato contagiato dal Covid e ricoverato con una polmonite in un ospedale di Sopron. Le sue condizioni sono progressivamente peggiorate ed è stato poi trasferito in un ospedale di Budapest, dove è deceduto. ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Il mondo dellapiange, scomparso a 51 anni per complicazioni dovute al Covid-19. Classe 1970 e nativo di Sopron in Ungheria,ha conquistato in carriera due medaglie olimpiche, l’argento ad Atlanta 1996 alle spalle dell’azzurro, e l’oro a Sydney 2020. Nel palmares del magiaro c’è anche un titolo mondiale a Debrecen 2002 e cinque argenti iridati. E’ stato inoltre oro europeo nel 1998. Convinto no-vax,si era però vaccinato pur di continuare a lavorare come allenatore. Lo scorso 3 dicembre era stato contagiato dal Covid e ricoverato con una polmonite in un ospedale di Sopron. Le sue condizioni sono progressivamente peggiorate ed è stato poi trasferito in un ospedale di Budapest, dove è deceduto. ...

