L’Italia non è fuori dal tunnel. Ma la pandemia perde slancio. In arancione 5 Regioni ma in molte i dati migliorano. E per il direttore dell’Oms la fine del Covid è vicina (Di martedì 25 gennaio 2022) La settimana, sul fronte della pandemia, è iniziata con cinque Regioni in arancione. Alla Valle d’Aosta – che ha rischiato di finire in rosso – si sono aggiunte Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia (leggi l’articolo). Mentre alle Regioni già in giallo si sono aggiunte anche Puglia e Sardegna. Secondo l’analisi stilata da Coldiretti su dati Istat 11,7 milioni di persone (in pratica 1 italiano su 5), entrano nella fascia intermedia di gravità epidemica a causa dell’incidenza dei contagi e del tasso di occupazione dei posti letto. Mentre la stragrande maggioranza della popolazione, il 77 per cento, risiede nelle Regioni ancora gialle, Lombardia compresa, dove il passaggio all’arancione è stato scongiurato. Ma c’è da dire che dopo l’introduzione del Green ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) La settimana, sul fronte della, è iniziata con cinquein. Alla Valle d’Aosta – che ha rischiato di finire in rosso – si sono aggiunte Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia (leggi l’articolo). Mentre allegià in giallo si sono aggiunte anche Puglia e Sardegna. Secondo l’analisi stilata da Coldiretti suIstat 11,7 milioni di persone (in pratica 1 italiano su 5), entrano nella fascia intermedia di gravità epidemica a causa dell’incidenza dei contagi e del tasso di occupazione dei posti letto. Mentre la stragrande maggioranza della popolazione, il 77 per cento, risiede nelleancora gialle, Lombardia compresa, dove il passaggio all’è stato scongiurato. Ma c’è da dire che dopo l’introduzione del Green ...

Advertising

lapoelkann_ : 19 anni fa ci lasciava Gianni Agnelli. E ogni giorno non riesco a non pensare a lui e cosa avrebbe detto e fatto s… - AndreaVallascas : Eppure è così chiaro che la strategia è la stessa, quanto la mano e la mente che l'hanno promossa. Guardando all'It… - ivanscalfarotto : Ha ragione @matteorenzi a dire che la collocazione atlantica dell'Italia non può mai essere messa in discussione. U… - messveneto : Covid: Corte Suprema dello Stato di New York boccia l’obbligo della mascherina: “Il governatore non ha l'autorità p… - InfinitoIsacco : RT @tomasomontanari: Ma guarda se doveva essere l'Economist a ricordare ai genuflessi giornaloni italiani che esiste in Italia una Costituz… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia non Perché l’Italia non gioca nonostante la sosta del campionato per le nazionali Sport Fanpage