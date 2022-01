L’importanza di chiamarsi Elvis Costello

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) È quasi imbarazzante che in molti conoscano poco o che addirittura non conoscano affatto. No, non potete pensare aesclamando con stupore «ah sì, quello che ha cantato She nel film Nothing Hill» . Non lo fate. Perché è imbarazzante e ci si sente quasi a disagio ogni volta nel dover far capire chi e cosa rappresenta Declan Patrick McMananus (il suo vero suo nome) nel e per il mondo della musica. Certo non pretendiamo che abbiate … Continua L'articolo proviene da il manifesto.