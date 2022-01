ITA Airways (ex Alitalia) nel mirino di MSC e Lufthansa: la proposta recapitata al Tesoro (Di martedì 25 gennaio 2022) ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana nata dalle ceneri di Alitalia, finisce nel radar degli investitori internazionali, con una proposta presentata da MSC e Lufthansa. I tedeschi ed il loro interesse per l’Italia era noto, ma la compagnia di navigazione spunta a sorpresa all’orizzonte e sparigliando un po’ le carte. La proposta Il Gruppo MSC ha manifestato al Governo italiano, attuale azionista di riferimento di ITA, l’interesse ad acquisire una quota di maggioranza in ITA Airways assieme a Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, ma chiede allo stesso governo di rimanere nel capitale di ITA con una quota di minoranza. Le rispettive quote di MSC e Lufthansa – si legge nella proposta – non sono state definite ma la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 25 gennaio 2022) ITA, la compagnia di bandiera italiana nata dalle ceneri di, finisce nel radar degli investitori internazionali, con unapresentata da MSC e. I tedeschi ed il loro interesse per l’Italia era noto, ma la compagnia di navigazione spunta a sorpresa all’orizzonte e sparigliando un po’ le carte. LaIl Gruppo MSC ha manifestato al Governo italiano, attuale azionista di riferimento di ITA, l’interesse ad acquisire una quota di maggioranza in ITAassieme a, la compagnia di bandiera tedesca, ma chiede allo stesso governo di rimanere nel capitale di ITA con una quota di minoranza. Le rispettive quote di MSC e– si legge nella– non sono state definite ma la ...

