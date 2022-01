Il primo post di Manuel Bortuzzo è per Lulù: “Sei vita, la mia vita” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 6 dopo quattro mesi di gioco. Manuel Bortuzzo ha scelto di uscire dal gioco, nonostante lasci nella casa, la persona che gli ha cambiato la vita. Inutile tornare a parlare di quello che è stato. Manuel e Lulù sono andati avanti, e probabilmente dobbiamo farlo anche noi. Se hanno scelto di amarsi e di viversi, nonostante quello che era successo in un primo momento, possono continuare a farlo, e non spetta a noi giudicare questo amore. Manuel e Lulù si sono dichiarati amore, si sono giurati amore. E a poche ore dal suo “ritorno” alla vita normale, il Bortuzzo ha dedicato il suo primo post social, proprio alla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 6 dopo quattro mesi di gioco.ha scelto di uscire dal gioco, nonostante lasci nella casa, la persona che gli ha cambiato la. Inutile tornare a parlare di quello che è stato.sono andati avanti, e probabilmente dobbiamo farlo anche noi. Se hanno scelto di amarsi e di viversi, nonostante quello che era successo in unmomento, possono continuare a farlo, e non spetta a noi giudicare questo amore.si sono dichiarati amore, si sono giurati amore. E a poche ore dal suo “ritorno” allanormale, ilha dedicato il suosocial, proprio alla ...

Il più votato al primo scrutinio è un euroscettico Il Post Il primo post di Manuel Bortuzzo è per Lulù: “Sei vita, la mia vita” Pochi minuti fa, Manuel ha postato due bellissime foto sui social, regalando un dolcissimo pensiero alla sua Lulù: Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste ...

