Fortore | al via i lavori di manutenzione stradale programmata

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – L’Anas ha formalizzato quest’oggi la consegna deiin occasione di un incontro organizzato presso il Comune di San Bartolomeo in Galdo. Successivamente verranno eseguiti gli ulteriori interventi sui due viadotti attigui. L’investimento complessivo è di circa 6,2 milioni di euro. Sulla strada statale 369 “Appula-Fortorina” al via l’intervento disul viadotto situato tra il km 13,200 ed il km 13,300, nel territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo; i– in occasione di un incontro organizzato quest’oggi presso il Comune – sono stati consegnati da Anas mediante Accordo Quadro al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. – M.G.A. Italia Srl di Benevento. All’incontro, hanno partecipato, tra gli ...

...derivanti anche dal fatto che la New Green Energy aveva già provato un simile 'blitz' nel... tra giugno e novembre 2021 la stessa New Green ha chiesto una nuovaancora in fase di ...Nell'ambito dell'intervento di realizzazione della variante all'abitato di San Marco dei Cavoti alle SS212 'della Val' ed SS369 'Appulo Fortorina' , hanno preso ille attività di scavo della galleria naturale 'San Marco', con l'abbattimento del primo diaframma lato nord. L'investimento complessivo per la ...Nell’ambito dell’intervento di realizzazione della variante all’abitato di San Marco dei Cavoti alle SS212 “della Val Fortore” ed SS369 “Appulo Fortorina”, hanno preso il via le attività di scavo dell ...Nell’ambito dell’intervento di realizzazione della variante all’abitato di San Marco dei Cavoti alle SS212 “della Val Fortore” ed SS369 “Appulo Fortorina”, hanno preso il via le attività di scavo dell ...