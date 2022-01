Ecco i tre nomi del centrodestra. Clamoroso, la Casellati è fuori: indiscrezioni, perché non entra nella corsa al Colle (Di martedì 25 gennaio 2022) C'è la rosa di candidati del centrodestra per il Quirinale: sono Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. I nomi sono stati ufficializzati da Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni, direttamente da Montecitorio. Esclusi, rispetto alle attese, Elisabetta Alberta Casellati e lo stesso Tajani. Il presidente del Senato non c'è "perché vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sé la dignità di essere una possibile scelta". In altre parole, vista la palude che si sta presentando alla Camera, non è da escludere una carta "istituzionale" appunto come quella della Casellati (anche nel caso l'elezione andasse per le lunghe, oltre il 3 febbraio data delle dimissioni ufficiali del presidente Sergio Mattarella che imporrà, a quel punto o la proroga ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) C'è la rosa di candidati delper il Quirinale: sono Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Isono stati ufficializzati da Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni, direttamente da Montecitorio. Esclusi, rispetto alle attese, Elisabetta Albertae lo stesso Tajani. Il presidente del Senato non c'è "vogliamo che le cariche istituzionali siano tenutee abbiano in sé la dignità di essere una possibile scelta". In altre parole, vista la palude che si sta presentando alla Camera, non è da escludere una carta "istituzionale" appunto come quella della(anche nel caso l'elezione andasse per le lunghe, oltre il 3 febbraio data delle dimissioni ufficiali del presidente Sergio Mattarella che imporrà, a quel punto o la proroga ...

