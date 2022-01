Coppa d’Africa 2022 oggi, orari partite 25 gennaio: programma, tv, streaming, calendario (Di martedì 25 gennaio 2022) In una delle più strane e incredibili edizioni di sempre della Coppa d’Africa, quella di questo inizio di 2022, il programma degli ottavi di finale prosegue offrendo sfide imprevedibili, ricche di emozioni e gol. In questo martedì 25 gennaio saranno due le partite in agenda: Senegal-Capo Verde, con calcio d’inizio fissato alle 17, e Marocco-Malawi, prevista alle ore 20. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di questo martedì 25 gennaio 2022 in Coppa d’Africa. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, come ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) In una delle più strane e incredibili edizioni di sempre della, quella di questo inizio di, ildegli ottavi di finale prosegue offrendo sfide imprevedibili, ricche di emozioni e gol. In questo martedì 25saranno due lein agenda: Senegal-Capo Verde, con calcio d’inizio fissato alle 17, e Marocco-Malawi, prevista alle ore 20. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledi questo martedì 25in. Gli incontri saranno trasmessi in direttasu Eurosport Player e Discovery+, come ...

Advertising

GoalItalia : Comore senza portiere negli ottavi della Coppa d'Africa ???? Contro il Camerun tra i pali il terzino Alhadhur va...… - sportmediaset : Coppa d'Africa, dramma in Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, almeno 7 vittime. #SportMediaset… - SkyTG24 : Coppa d'Africa, ressa allo stadio in Camerun: 'Sei morti' - infoitsport : Coppa d'Africa, ressa allo stadio in Camerun: 'Sei morti' - infoitsport : Coppa d'Africa, tragedia a Yaoundé prima di Camerun-Comore: sei morti nella ressa per entrare allo stadio -