Cobolli Gigli | «Vlahovic Juve mossa intelligente di Elkann Su Dybala…»

L'ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato dell'affare Vlahovic e non solo. Le dichiarazioni Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha parlato 1 Football Club del mercato dei bianconeri. Vlahovic – «Se fosse vero, farei un grande plauso alla società. Sarebbe un investimento di grande necessità. Contrariamente all'affare Ronaldo, dove fui sempre critico, Vlahovic sarebbe un'operazione molto intelligente. Ho la sensazione che, dietro a questo colpo, ci sia la mente del vero proprietario della Juventus: John Elkann. La Juventus anticiperebbe un'operazione da fare in estate, ha effettuato un aumento di capitale che le permette di trovare ...

