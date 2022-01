Caso Suarez | a marzo la discussione sul rinvio a giudizio

(Di martedì 25 gennaio 2022) Comincerà il 30prossimo lafinale davanti al Gup di Perugia della richiesta direlativa all’indagine sul cosiddetto “esame farsa” per la conoscenza dell’italiano sostenuto dal calciatore Luisall’Università per Stranieri di Perugia. Il calendario dei prossimi appuntamenti è stato delineato nel corso dell’udienza di oggi. Il giudice ha L'articolo

... sempre rimbalzata dall'Inghilterra, di una telefonata- Gerrard in cui l'attaccante dell'... Inoltre, il Boca Juniors avrà diritto a ricevere il 50% di quanto Juventus incasserà indi futura ...... in ogni, è fondamentale riuscire a cedere qualcuno e a liberare ingaggio salariale: la grande svolta potrebbe essere arrivata, grazie all'intercessione di. Calciomercato Juventus, ...Il deposito della perizia della trascrizioni relativo al caso di Luis Suarez all'Università di Perugia slitta alla giornata del 15 febbraio.Il giudice ha accolto inoltre la richiesta del perito di prorogare il termine per depositare le trascrizioni delle intercettazioni, fissato ora al prossimo 15 febbraio.