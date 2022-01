Australian Open 2022: Rafael Nadal, 36a semifinale Slam in carriera (Di martedì 25 gennaio 2022) Con il successo sul canadese Denis Shapovalov, Rafael Nadal si è qualificato per la trentaseiesima volta per una semifinale di un torneo del Grande Slam. Un numero, questo, che lo pone dietro soltanto ad altre due persone, che sono attualmente in attività: Roger Federer, con 46, e Novak Djokovic, con 42. Ma non è l’unico dato che riguarda il mancino di Manacor, questo, a finire in evidenza. In verità, ce n’è anche un secondo che riguarda i Big 3 nella loro interezza: negli ultimi 71 Slam, in 70 occasioni almeno uno di loro ha raggiunto la semifinale. L’unica volta che questo non è successo risale agli US Open 2020: sia Federer che Nadal avevano rinunciato e Djokovic fu squalificato per aver tirato una pallata alla giudice di linea nell’ottavo di finale ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Con il successo sul canadese Denis Shapovalov,si è qualificato per la trentaseiesima volta per unadi un torneo del Grande. Un numero, questo, che lo pone dietro soltanto ad altre due persone, che sono attualmente in attività: Roger Federer, con 46, e Novak Djokovic, con 42. Ma non è l’unico dato che riguarda il mancino di Manacor, questo, a finire in evidenza. In verità, ce n’è anche un secondo che riguarda i Big 3 nella loro interezza: negli ultimi 71, in 70 occasioni almeno uno di loro ha raggiunto la. L’unica volta che questo non è successo risale agli US2020: sia Federer cheavevano rinunciato e Djokovic fu squalificato per aver tirato una pallata alla giudice di linea nell’ottavo di finale ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - Eurosport_IT : ?? Italiani ai quarti di finale degli Australian Open: ???? Berrettini (singolare) ???? Sinner (singolare) ???? Fognini/B… - infoitsport : Australian Open: Rafael Nadal eterno! Battuta Shapovalov in cinque set e dopo 4 ore di partita (Video) - infoitsport : Australian Open, Nadal batte Shapovalov: in semifinale contro Berrettini o Monfils -