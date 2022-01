Anche NCIS | Hawai’i tiene in gioco Gibbs rivelando un collegamento inedito con Jane Tennant

(Di martedì 25 gennaio 2022) Non soloma: il fantasma di Leroy Jethrocontinua ad aleggiare sul franchise cercando di mantenere il personaggio nella memoria del pubblico, pur in sua assenza. Non è chiaro per quanto tempo ancora questo meccanismo funzionerà, ma è evidente che entrambi i format del franchise non vogliano rinunciare al capitale reputazionale del protagonista storico e stiano cercando di nel tenerlo inil più possibile, sebbene sia ormai fuggito in Alaska lasciando l’. Attenzione Spoiler! L’episodio ditrasmesso lunedì 24 gennaio da CBS ha innestato unimportante tra lo spin-off e la sua serie madre, spiegando comeabbia influenzato la ...

Advertising

EE20506796 : @PrimeVideoIT PPL, ma anche NCIS non scherza. - pixel_di : ?? n.2 ???? ..anche NCIS e senza scene di Azione , solo Parlano All‘infinito.. . ???? ..scusa Piersilv… - foolsvthoms : ncis serie del cuore so tutte le puntate a memoria anche se ci sono più di 10 stagioni e la guardo da quando ho memoria -

Ultime Notizie dalla rete : Anche NCIS

OptiMagazine

Il famoso gruppo inglese offrirà quindi lo spuntoper parlare di Londra e delle sue stranezze più intime. Ospite della puntata sarà Luca Barbarossa, che canterà i suoi grandi successi e un ......di scalare la classifica delle serie tv acquisite più viste in streaming nel 2021 risultando...865 minuti di visione Cocomelon (Netflix) - 33,278 Grey's Anatomy (Netflix) - 32,625(Netflix) -...The Good Doctor e The Resident: Raidue stravolge la programmazione dopo il 28 gennaio Venerdì 28 gennaio, come di consueto, andrà in onda una nuova ...NCIS 19 sbarca su Rai2 in coppia con NCSI Hawai'i: le nuove stagioni in onda a febbraio Assente dai palinsesti italiani da venerdì 8 ottobre, quando è ...