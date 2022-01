Uniport | la rotta tracciata per far crescere l' associazione l' ha fatta approdare in Confcommercio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Lasei mesi fa da Fiseche rappresenta le imprese che operano in ambito portuale, per potenziare la propria realtà ha dato i frutti sperati: lo dimostra l'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uniport rotta

Il Nautilus

Latracciata sei mesi fa da Fise, associazione che rappresenta le imprese che operano in ambito portuale, per potenziare la propria realtà ha dato i frutti sperati: lo dimostra l'adesione ...Latracciata sei mesi fa da Fise, associazione che rappresenta le imprese che operano in ambito portuale, per potenziare la propria realtà ha dato i frutti sperati: lo dimostra l'adesione ...