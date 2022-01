Top e Flop 23ª giornata: sale in cattedra Abraham, poco ispirati Scamacca e Messias (Di lunedì 24 gennaio 2022) La ventitreesima giornata si è conclusa con il big - match Milan - Juventus, terminata 0 - 0, risultato che si è ripetuto in altre due partite. Un turno che ha visto pochi bonus (ma tanti malus) con ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) La ventitreesimasi è conclusa con il big - match Milan - Juventus, terminata 0 - 0, risultato che si è ripetuto in altre due partite. Un turno che ha visto pochi bonus (ma tanti malus) con ...

Advertising

AndreaPalmi94 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? In una partita così brutta come #MilanJuve trovare chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio è molto difficile.… - MagicGazzetta : Top e Flop 23ª giornata: sale in cattedra Abraham, poco ispirati Scamacca e Messias - propofol_ : RT @LiveBianconera: ??NEW?? In una partita così brutta come #MilanJuve trovare chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio è molto difficile.… - ohmyramsey : RT @LiveBianconera: ??NEW?? In una partita così brutta come #MilanJuve trovare chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio è molto difficile.… - elkunaguero10 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? In una partita così brutta come #MilanJuve trovare chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio è molto difficile.… -