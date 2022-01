Sorpasso storico sui social: Juve dietro l’Inter a dicembre come interazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) l’Inter ha superato la Juventus nel mondo dei social, seppur solo a livello di interazioni. Nel mese di dicembre, infatti, il club neroazzurro ha scalzato la Juventus, in vetta alla graduatoria delle squadre di calcio italiane con più interazioni sui social. Al terzo posto si è classificato il Milan. PrimaComunicazione, rivista italiana specializzata nel mondo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha superato lantus nel mondo dei, seppur solo a livello di. Nel mese di, infatti, il club neroazzurro ha scalzato lantus, in vetta alla graduatoria delle squadre di calcio italiane con piùsui. Al terzo posto si è classificato il Milan. PrimaComunicazione, rivista italiana specializzata nel mondo L'articolo

Advertising

TUTTOINTER : RT @CalcioFinanza: Sorpasso storico sui social: Juve dietro l’Inter a dicembre come interazioni - sportli26181512 : #Media #Notizie Sorpasso storico sui social: Juve dietro l’Inter a dicembre come interazioni: L’Inter ha superato l… - r_campix : RT @CalcioFinanza: Sorpasso storico sui social: Juve dietro l’Inter a dicembre come interazioni - GianmarcoC4 : RT @CalcioFinanza: Sorpasso storico sui social: Juve dietro l’Inter a dicembre come interazioni - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: Sorpasso storico sui social: Juve dietro l’Inter a dicembre come interazioni -