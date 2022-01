“Sophie? Non è come credi”. GF Vip, saetta su Alessandro Basciano: “Perché devi lasciarla” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fin dal suo arrivo nella Casa del GF Vip 6 ha stregato tutti. I maschietti a cercare di capire chi fosse, le donne invece… beh, con loro la situazione si è fatta subito interessante. O ingarbugliata, a seconda dei punti di vista. Alessandro Basciano ha messo subito le cose in chiaro: pronti e via si è fiondato su Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Visto che le cose non sono andate come previsto, però, ecco spuntare l’interessamento anche per Jessica Selassié. Proprio quest’ultima, recentemente ‘messa in mezzo’ da Soleil, ha manifestato un grande interesse per il bell’Alessandro. Ma lui è preso da Sophie, anche se proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne c’è stato un inatteso sviluppo nelle ultime ore: “Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fin dal suo arrivo nella Casa del GF Vip 6 ha stregato tutti. I maschietti a cercare di capire chi fosse, le donne invece… beh, con loro la situazione si è fatta subito interessante. O ingarbugliata, a seconda dei punti di vista.ha messo subito le cose in chiaro: pronti e via si è fiondato su Soleil Sorge eCodegoni. Visto che le cose non sono andateprevisto, però, ecco spuntare l’interessamento anche per Jessica Selassié. Proprio quest’ultima, recentemente ‘messa in mezzo’ da Soleil, ha manifestato un grande interesse per il bell’. Ma lui è preso da, anche se proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne c’è stato un inatteso sviluppo nelle ultime ore: “Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi ...

