Quirinale: Draghi scopre le carte. Salvini tratta, poi si blocca. E spunta Franco Frattini (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con il solito stile, Mario Draghi ha chiesto ai leader politici: «Qual è, secondo voi, il mio ruolo per il bene del Paese?». Nel quesito c'era quell'iniziativa politica che gli chiedevano di prendere e che lui ha deciso di assumere. In prima persona. Perchè il premier è solo, nel senso che non ha uno schieramento politico alle spalle. E, sia pur con un pizzico d'imbarazzo, deve trattare da sè. E per sè. A partire da un colloquio con il leader della Lega L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con il solito stile, Marioha chiesto ai leader politici: «Qual è, secondo voi, il mio ruolo per il bene del Paese?». Nel quesito c'era quell'iniziativa politica che gli chiedevano di prendere e che lui ha deciso di assumere. In prima persona. Perchè il premier è solo, nel senso che non ha uno schieramento politico alle spalle. E, sia pur con un pizzico d'imbarazzo, devere da sè. E per sè. A partire da un colloquio con il leader della Lega L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ale_dibattista : No a Draghi al Quirinale! La mia intervista a @SkyTG24 ?? - AndreaVallascas : Si parla solo di Quirinale e il Paese sprofonda. Crisi sociale, giuridica ed economica di una violenza eccezionale,… - NicolaPorro : L'operazione #Draghi al #Quirinale nasconde un progetto indecoroso ?? - azzodacorreggio : RT @boni_castellane: Il mio auspicio sul Quirinale: Salvini e Meloni candidando Tremonti, il M5S lo vota, FI accetta di votarlo per Berlusc… - MasciTini : RT @ardigiorgio: Quindi draghi sta facendo le consultazioni per chi incaricare a fare il governo quando verrà eletto al Quirinale. Del rest… -