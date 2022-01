Quirinale, Conte: “Lavoriamo per un nome di alto profilo, no colore politico” (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – “Lavoriamo per un presidente di altissimo profilo. Il M5s lavora non per coloriture politiche” ma per una figura che dia “le più ampie garanzie”. Così l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte (foto), leader del Movimento 5 Stelle, al termine del vertice di centrosinistra, parlando a Rainews 24. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – “per un presidente di altissimo. Il M5s lavora non per coloriture politiche” ma per una figura che dia “le più ampie garanzie”. Così l’ex presidente del consiglio Giuseppe(foto), leader del Movimento 5 Stelle, al termine del vertice di centrosinistra, parlando a Rainews 24. L'articolo L'Opinionista.

