Quirinale | assemblea Fi ricorda Fasano con 1? raccoglimento

All'inizio dell'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia, il coordinatore del partito Antonio Tajani ha ricordato l'onorevole Enzo Fasano, membro del gruppo alla Camera di Forza Italia, scomparso ieri a Salerno. Tajani, dopo un minuto di raccoglimento, ha chiesto al senatore Gasparri, che era molto legato ad Enzo Fasano di ricordarlo. "Enzo Fasano e' stato un grande esempio di attaccamento alla buona politica – ha detto il senatore Gasparri nel suo intervento – fino agli ultimi giorni nonostante una grave malattia ha continuato a dedicarsi alle elezioni provinciali, cercando contatti sul territorio, sostenendo candidati continuando il suo costante lavoro di tessitura. L'ho conosciuto, come anche Tajani, fin dai tempi delle nostre militanze politiche giovanili e ...

