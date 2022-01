Olimpiadi Pechino 2022: l’Italia schiererà nello speed skating sei uomini ed una donna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi, lunedì 24 gennaio, si è chiuso il processo di riallocazione delle quote olimpiche anche per gli ultimi sport che saranno protagonisti alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: sono stati resi noti dall’ISU i dati definitivi per quel che concerne speed skating e short track. Questi contingenti dell’Italia. speed skating: 6 uomini e 1 donna; 11 gare su 14. l’Italia poteva disporre di 8 quote al maschile e 4 al femminile, ma tra le donne sarà in gara la sola Francesca Lollobrigida, che ha dato il pass all’Italia su 1500, 3000, 5000 e nella mass start. Al maschile l’Italia, che schiererà anche il team pursuit, porterà sei azzurri, potendo schierare ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Oggi, lunedì 24 gennaio, si è chiuso il processo di riallocazione delle quote olimpiche anche per gli ultimi sport che saranno protagonisti alleInvernali di: sono stati resi noti dall’ISU i dati definitivi per quel che concernee short track. Questi contingenti del: 6e 1; 11 gare su 14.poteva disporre di 8 quote al maschile e 4 al femminile, ma tra le donne sarà in gara la sola Francesca Lollobrigida, che ha dato il pass alsu 1500, 3000, 5000 e nella mass start. Al maschile, cheanche il team pursuit, porterà sei azzurri, potendo schierare ...

