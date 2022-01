LIVE Sinner-De Minaur, Australian Open 2022 in DIRETTA: si inizia dopo Halep-Cornet (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.05 La statunitense Danielle Rose Collins batte la belga Elise Mertens per 4-6 6-4 6-4. A seguire Halep-Cornet, poi sarà la volta di De Minaur-Sinner, match che quindi inizierà molto più tardi delle 4.30 italiane. La presentazione della sfida tra Alex de Minaur e Jannik Sinner – Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur – Chi è Alex De Minaur – La vittoria sofferta di Jannik Sinner contro Taro Daniel Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, valida per il quarto turno del torneo singolare ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.05 La statunitense Danielle Rose Collins batte la belga Elise Mertens per 4-6 6-4 6-4. A seguire, poi sarà la volta di De, match che quindi inizierà molto più tardi delle 4.30 italiane. La presentazione della sfida tra Alex dee Jannik– Il programma della sfida tra Jannike Alex de– Chi è Alex De– La vittoria sofferta di Jannikcontro Taro Daniel Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Alex de, valida per il quarto turno del torneo singolare ...

