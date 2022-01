Klopp, ma che fai? Scende dal bus e offre la birra ai tifosi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jurgen Klopp festeggia la vittoria del Liverpool contro il Crystal Palace offrendo bottiglie di birra ai tifosi Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jurgenfesteggia la vittoria del Liverpool contro il Crystal Palacendo bottiglie diai

Advertising

raspadoriano : @saulniggez si sono accorti tutti che è una fraud, ma magari 20 milioni qualche squadra ingannata dalle false dichi… - ilrossonero94 : @ilrossonero84 Ma poi Klopp doveva primeggiare in una premier composta da city, United, Chelsea, Arsenal, Tottenham… - ilrossonero94 : @ilrossonero84 Ma poi che cagata. Klopp al 3º anno ha vinto la Champions League. Pioli siamo già a 3 anni di lavoro… - Buuuubuuulaa : @Guido63919731 @SpudFNVPN allenatori top come Guardiola, Klopp, ecc..., avrebbe senso cambiare per poi trovarsi un… - ZlatanSs89 : RT @supermariolance: @tcarapezza Ma poi anche l’Inter ha fatto 3-4 anni di champions prima di vincere. Klopp 4 anni senza un trofeo…. Quest… -